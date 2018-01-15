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Прошивка поля завершена на стадионе ЧМ-2018 по футболу в Калининграде

Спорт
15 января, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Технология прошивки позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами

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Стадион "Калининград-Арена"

Стадион "Калининград-Арена"

© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС, 15 января. Прошивка футбольного поля завершена на стадионе в Калининграде, который примет матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

"Технология прошивки позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами", - говорится в сообщении.

Площадь обработанного участка составила 8 кв. км, для прошивки использовано около 48 тыс. км искусственного волокна.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. "Стадион Калининград", рассчитанный на 35 тыс. мест, примет четыре матча группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).

Из России с футболом: туристический портал болельщиков ЧМ-2018

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