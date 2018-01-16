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Россиянин Сироткин будет выступать за команду "Формулы-1" "Уильямс"

Спорт
16 января, 14:13 дата обновления: 16 января, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Соглашение с 22-летним гонщиком рассчитано на один сезон

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Сергей Сироткин

Сергей Сироткин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 16 января. Российский пилот Сергей Сироткин заключил однолетний контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сироткин стал третьим российским гонщиком в истории "королевских гонок" после Виталия Петрова и Даниила Квята. Поляк Роберт Кубица, с кем конкурировал Сироткин в борьбе за место в "Уильямсе", в итоге занял должность резервного пилота команды.

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"Сказать, что счастлив и горд присоединиться к такой известной команде, как "Уильямс", - это преуменьшение, - отметил 22-летний Сироткин. - Потребовалось огромное количество работы, чтобы оказаться здесь. Я счастлив и благодарен всем, кто принимал участие в той̆ колоссальной̆ работе, которая была проведена. Все наши стремления в итоге привели к результату, который на самом деле является лишь началом нашего пути, будьте уверены, я сделаю все, что в моих силах, и команда сможет положиться на меня".

Представители команды "Уильямс" были впечатлены тестовыми заездами российского пилота в Абу-Даби в ноябре 2017 года. "После тщательной оценки гонщиков, мы очень рады, что определились с составом команды на 2018 год, - отметила заместитель руководителя команды Клэр Уильямс. - Уверена, что Лэнс [Стролл] и Сергей смогут добиться наилучших результатов; идея "Уильямса" заключается в том, чтобы продвигать и развивать молодые таланты, и Сергей идеально вписывается в нашу философию. У нас талантливый состав на 2018 год, который, мы уверены, принесет несколько захватывающих результатов для команды".

"Сергей впечатлил команду скоростью вождения и талантом, технической подготовленностью и рабочей этикой, как на заводе, так и на тестовых заездах в Абу-Даби", - добавил технический директор команды Пэдди Лоу.

Сироткин начал гоночную карьеру с картинга в 2008 году. С 2010 года по 2016-й выступал в различных молодежных формульных сериях, став чемпионом европейской "Формулы-Абарт" (2011), вторым - в итальянской "Формуле-Абарт" (2011), третьим - в Auto GP (2012) и "Формуле-2" (2015, 2016). В 2014 году являлся тест-пилотом команды "Формулы-1" "Заубер", а с 2016 года выполнял роль резервного пилота команды "Рено".

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