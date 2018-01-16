РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка России 2018 года. Об этом журналистам сообщил глава РФПЛ Сергей Прядкин.

"Варианты такие: либо мы Суперкубок проводим на неделю раньше, либо - в пятницу и клубы, которые участвуют в нем, затем играют в среду или четверг. Но есть одно предложение вообще изменить формат проведения - провести в декабре за границей, популяризировать российский футбол. Есть предложение от Катара - правопреемника чемпионата мира, есть предложения от европейских коллег, Казахстанская федерация предлагала варианты, но это все обсуждается. Договорились с клубами, что в начале февраля определим место", - сказал Прядкин.

Суперкубок России ежегодно проводится с 2003 года. В матче, который традиционно открывает новый сезон, встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. В 2017 году матч за Суперкубок прошел в Москве на стадионе "Локомотив".