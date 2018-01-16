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РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка

Спорт
16 января, 15:09 дата обновления: 16 января, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

В феврале должно быть определено место проведения Суперкубка 2018 года

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Глава РФПЛ Сергей Прядкин

Глава РФПЛ Сергей Прядкин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка России 2018 года. Об этом журналистам сообщил глава РФПЛ Сергей Прядкин.

"Варианты такие: либо мы Суперкубок проводим на неделю раньше, либо - в пятницу и клубы, которые участвуют в нем, затем играют в среду или четверг. Но есть одно предложение вообще изменить формат проведения - провести в декабре за границей, популяризировать российский футбол. Есть предложение от Катара - правопреемника чемпионата мира, есть предложения от европейских коллег, Казахстанская федерация предлагала варианты, но это все обсуждается. Договорились с клубами, что в начале февраля определим место", - сказал Прядкин.

Суперкубок России ежегодно проводится с 2003 года. В матче, который традиционно открывает новый сезон, встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. В 2017 году матч за Суперкубок прошел в Москве на стадионе "Локомотив".

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