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Тульский "Арсенал" опроверг информацию о переходе футболиста Новосельцева из "Зенита"

Спорт
16 января, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Защитник перешел в клуб из Санкт-Петербурга летом 2016 года

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Иван Новосельцев

Иван Новосельцев

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Информация о возможном переходе защитника "Зенита" Ивана Новосельцева в тульский футбольный клуб "Арсенал" не соответствует действительности. Об этом гендиректор "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал журналистам.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что 26-летний защитник петербургского клуба может продолжить карьеру в "Арсенале".

"О новичках команды, в том числе Новосельцеве, узнаем из прессы. Если говорить о том, интересен ли нам защитник, то могу сказать, что нам много кто интересен, много кто - нет, в данный момент я не готов комментировать. Мы следим за всеми, следим за "Зенитом", за другими клубами РФПЛ, за игроками следим. Есть спортивный директор, есть президент клуба, мы много работаем", - сказал Балашов.

Новосельцев перешел в "Зенит" летом 2016 года, но провел за петербургскую команду только восемь матчей, два из которых - в Лиге Европы. В текущем сезоне 26-летний защитник не сыграл ни одной официальной игры.

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