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Сборная России сыграет с командами Италии и Звезд футбола на Кубке легенд - 2018

Спорт
16 января, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Матчи группового этапа турнира пройдут 3 февраля

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ТАСС, 16 января. Сборная России по результатам жеребьевки сыграет с командами Италии и Звезд футбола на стадии группового этапа футбольного Кубка легенд 2018 года имени Константина Еременко. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Российская команда попала в группу А. В группу В вошли команды Германии, Португалии и Франции. Матчи группового этапа пройдут 3 февраля, на следующий день сборные разыграют призовые места.

Действующим победителем Кубка легенд является сборная России, обыгравшая немецкую команду (8:2) в финале прошлогоднего турнира.

Кубок легенд - турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате "5 полевых плюс вратарь" в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.

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