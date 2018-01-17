ЦСКА сыграет с клубом "Анадолу Эфес" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА на своем паркете сыграет в среду с турецким "Анадолу Эфесом" в матче 18-го тура Евролиги. Лидирующим армейцам противостоит один из аутсайдеров турнира, который одержал лишь пять побед при 12 поражениях.

Лет 20 назад тогдашний "Эфес Пилсен" считался одним из самых стабильных клубов Европы, дважды заняв третьи места в Евролиге. В свое время "Эфес" получил постоянную лицензию Евролиги, что позволяет ему регулярно выступать в главном еврокубке, хотя уже 17 лет не может пробиться дальше четвертьфинала. При этом "Анадолу Эфес" рекордные 13 раз побеждал в чемпионатах Турции, но последний успех датирован 2009 годом. В прошлом сезоне команда добралась до полуфинала, а в нынешнем турнире занимает восьмое место, одержав девять побед в 14 турах.

В Евролиге "Анадолу Эфес" не претендует на место в четвертьфинале, куда клуб вышел в прошлом сезоне, заняв в регулярном чемпионате шестое место. Этот достойный результат был достигнут под руководством хорватского специалиста Велимира Перасовича, однако новый сезон стал для команды провальным. В середине сентября Перасович был уволен, а на его место пришел 52-летний Эргин Атаман, под руководством которого "Эфес" выиграл девять лет назад свой последний чемпионат страны.

Впоследствии Атаман дважды победил в турецком первенстве с "Галатасараем", который в 2016 году привел к титулу в Кубке Европы. Параллельно Атаман возглавлял и сборную Турции, считаясь одним из самых успешных тренеров страны. За месяц под его руководством "Анадолу Эфес" одержал две победы в Евролиге - над германским "Бамбергом" и сербской "Црвеной Звездой". Однако эти результаты позволили команде лишь покинуть последнюю строчку, опередив итальянский "Милан".

ЦСКА потерпел в новом году уже два поражения, уступив в Евролиге испанской "Барселоне", а 14 января проиграв в Единой лиге ВТБ "Зениту" из Санкт-Петербурга. Армейцы одержали в Евролиге 13 побед, а в конце октября уверенно переиграли в Стамбуле "Анадолу Эфес" со счетом 98:80. ЦСКА остается командой с лучшей в лиге атакой (88,5 очка за матч).

Матч пройдет в столичном УСК ЦСКА, начало - 20:00 мск. Арена "Мегаспорт", где армейцы проводят домашние матчи Евролиги, в эти дни принимает чемпионат Европы по фигурному катанию.