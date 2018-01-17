Николаев занял четвертое место на 10-м этапе "Дакара", сохранив лидерство в общем зачете

ТАСС, 17 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" финишировал четвертым на 10-м этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Николаев преодолел спецучасток между аргентинскими городами Сальта и Белен за 5 часов 54 минуты и 3 секунды.

Лучшее время на спецучастке длиной 424 км показал экипаж голландца Тони ван Генугтена на "Ивеко" - 5:31.49. Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко" (отставание 0.33), третьим - белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-спорт" (+11.09). Николаев уступил победителю 22 минуты и 14 секунд.

Экипаж команды "КамАЗ-мастер" Айрата Мардеева показал на 10-м этапе пятое время (+24.34), экипаж Дмитрия Сотникова - седьмое (+32.02).

Николаев продолжает лидировать в общем зачете грузовиков с результатом 34 часа 9 минут 9 секунд. Второе место занимает Вильягра (+24.44), третьим идет Вязович (+3:48.30).

Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.