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Чемпионат мира по хоккею с мячом в Хабаровске откроется лазерным шоу

Спорт
17 января, 14:33 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 17, января. /ТАСС

Турнир пройдет с 29 января по 4 февраля

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ХАБАРОВСК, 17 января. /ТАСС/. Лазерное шоу с презентацией достопримечательностей Хабаровского края покажут перед первым матчем чемпионата мира по хоккею с мячом в Хабаровске, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Помимо лазерного шоу, где будут показаны достопримечательности региона, во время церемонии открытия, которая начнется за полчаса до первого матча между Россией и Норвегией, зрители увидят оригинальное представление команд и станут участниками уникального светового флешмоба", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на церемонии открытия чемпиона также состоится гашение конвертов и открыток специальным штемпелем с эмблемой чемпионата, изготовленным "Почтой России" специально к мировому первенству.

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля в краевом дворце хоккея с мячом "Арена "Ерофей". Участие в чемпионате примут сборные России, Швеции, Казахстана, Финляндии, Норвегии, Германии, США и Венгрии.

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