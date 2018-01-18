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"Барселона" проиграла "Эспаньолу" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

Спорт
18 января, 1:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

На 62-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти

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Футболисты "Эспаньола"

Футболисты "Эспаньола"

© EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

ТАСС, 18 января. "Барселона" в гостях проиграла "Эспаньолу" со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу.

Гол на 88-й минуте забил Оскар Мелендо.

На 62-й минуте форвард "Барселоны" Лионель Месси не реализовал пенальти. Голкипер "Эспаньола" Диего Лопес стал первым вратарем, которому удалось отразить два пенальти в исполнении аргентинца. Первый раз он сделал это 31 января 2008 года еще в составе "Вильярреала" также в Кубке страны. Месси из девяти пенальти в матчах Кубка Испании не смог забить в шестой раз.

Ответная игра пройдет в Барселоне 25 января.

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