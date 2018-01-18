Четыре гола Неймара помогли ПСЖ разгромить "Дижон" в матче чемпионата Франции

ТАСС, 18 января. Футболисты "Пари Сен-Жермен" разгромили дома со счетом 8:0 "Дижон" в матче 21-го тура чемпионата Франции.

Четыре мяча на счету Неймара (42-я, 57-я, 73-я и 83-я минуты), также отличились Анхель Ди Мария (4, 15) и Эдинсон Кавани (21).

Неймар в этой встрече еще сделал две голевые передачи. Всего в этом сезоне бразильский форвард в 23 играх за ПСЖ забил 24 гола и сделал 16 передач.

Парижский клуб 56 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Дижон" (25) находится на 11-й строчке. В следующем туре ПСЖ 21 января в гостях сыграет с "Лионом", а "Дижон" днем ранее также в гостях встретится со "Страсбургом".