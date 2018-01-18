Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре гола Неймара помогли ПСЖ разгромить "Дижон" в матче чемпионата Франции

Спорт
18 января, 1:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

В этом сезоне бразильский форвард в 23 играх за ПСЖ забил 24 гола и сделал 16 передач

Поделиться
Материал из 1 страницы
Неймар

Неймар

© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 18 января. Футболисты "Пари Сен-Жермен" разгромили дома со счетом 8:0 "Дижон" в матче 21-го тура чемпионата Франции.

Четыре мяча на счету Неймара (42-я, 57-я, 73-я и 83-я минуты), также отличились Анхель Ди Мария (4, 15) и Эдинсон Кавани (21).

Неймар в этой встрече еще сделал две голевые передачи. Всего в этом сезоне бразильский форвард в 23 играх за ПСЖ забил 24 гола и сделал 16 передач.

Парижский клуб 56 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Дижон" (25) находится на 11-й строчке. В следующем туре ПСЖ 21 января в гостях сыграет с "Лионом", а "Дижон" днем ранее также в гостях встретится со "Страсбургом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты назвали причину падения рейтинга Грудинина
2
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
3
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
4
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
5
Осужденному экс-сенатору Изместьеву комиссия при мэре Москвы отказала в помиловании
6
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
7
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама