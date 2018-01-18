ХК "Авангард": все выводы по ситуации в клубе будут сделаны после окончания сезона

ОМСК, 18 января. /ТАСС/. Все выводы по ситуации в омском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард", который за последний месяц оказался в центре сразу нескольких скандалов, будут сделаны по окончании сезона. Об этом после встречи с хоккеистами и тренерский штабом заявил председатель совета директоров клуба Александр Дыбаль.

"Есть проблемы, но они не критичны. Все выводы будут сделаны, когда закончится сезон. Атмосфера в команде нормальная: ребята сосредоточены, спокойны, нацелены на результат. У нового тренера установлен контакт с игроками. Мы должны мобилизоваться, собраться в единый кулак, а не устраивать разборок в середине пути. Только не сейчас", - цитирует пресс-служба правительства Омской области Дыбаля.

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка был отправлен в отставку 29 декабря после проигрыша нижнекамскому "Нефтехимику". Позднее в прессу попали слухи, что тренер был снят по требованию сразу 16 игроков омского клуба, 31 декабря тренером "Авангарда" стал Герман Титов. После новогодних праздников несколько источников сообщили о том, что на новогодней корпоративной вечеринке "Авангарда" была драка между игроками, в ходе которой "досталось" и супруге одного из хоккеистов. Омские болельщики сочли, что все эти скандалы являются одной из причин невнятной игры команды, которая проиграла в трех матчах из пяти в новом году, и написали главе корпорации "Газпром" Алексею Миллеру петицию с просьбой принять незамедлительные меры по выводу "Авангарда" из кризиса.

Глава региона Александр Бурков высказал озабоченность сложившейся вокруг команды обстановкой. "То, что сегодня вышло в публичную плоскость, огорчает в первую очередь огромную армию болельщиков, - передает пресс-служба слова Буркова. - Омский болельщик - благодарный, я сколько раз наблюдал это на домашних матчах "Авангарда". […]Команда должна чувствовать и ценить эту поддержку".

"Авангард" занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ, проиграв три последних матча.