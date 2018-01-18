Федерация поставила перед женской сборной РФ по волейболу задачу выйти в полуфинал ЧМ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) поставила перед женской национальной командой задачу выйти в полуфинал чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам сообщил новый главный тренер сборной России Вадим Панков.

Панков был назначен на пост главного тренера женской команды в четверг решением президиума ВФВ.

"Задача - готовиться к Олимпийским играм в Токио, подтягивать перспективную молодежь. На чемпионат мира поставлена сложная задача - выйти в полуфинал и по возможности выиграть медали турнира. Тем не менее, самое главное - это участие в Играх-2020. У нас есть перспективная молодежь, которая в сочетании с опытными игроками может создать боеспособную команду", - заявил Панков.

"Состав сборной будет зависеть от количества травм и уровня усталости игроков. Мы заканчиваем чемпионат, и если будет Лига чемпионов, то мы практически с листа будем участвовать в Лиге наций. Пять туров, пять недель, желательно попасть в шестую, финальную часть. Мы будем сочетать игроков, будут разные составы", - добавил тренер.

"[Константина] Ушакова в тренерском штабе не будет, будет [Игорь] Курносов. Есть вопросы только по тренеру по физподготовке, но мы решим этот вопрос", - заключил специалист.

Чемпионат мира пройдет с 30 сентября по 21 октября в Японии. Олимпийские игры-2020 состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа.