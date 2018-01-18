Призовой фонд турнира по прыжкам в высоту "Битва полов" составит 1 млн рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Призовой фонд нового турнира по прыжкам в высоту "Битва полов" будет равен одному миллиону рублей. Об этом сообщил журналистам на пресс- конференции в ТАСС организатор соревнований, генеральный директор ФИТ-лиги "Гераклион" Михаил Бутов.

В "Битве полов", которая пройдет 21 января в Москве, примут участие 12 ведущих российских легкоатлетов, среди которых двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене и обладатель серебряной медали ЧМ-2017 Данил Лысенко.

"Призовой фонд соревнований - один миллион рублей, - заметил Бутов. - Большую часть этой суммы получат спортсмены, успешно выступившие на этом турнире".

В числе участников олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов, серебряный призер ЧМ-2011 Алексей Дмитрик, Илья Иванюк, Дмитрий Семенов, Михаил Акименко, Татьяна Ермаченкова, Елена Куличенко, Валентина Ульянова, Дарья Слепова и Татьяна Одинева.

В одном турнире примут участие мужчины и женщины. В основе состязаний - использование таблиц подсчета очков Божидара Спириева, которые основаны на точных статистических данных. Эта таблица будет использоваться для сравнения результатов мужчин и женщин в прыжках в высоту. Мировой рекорд в помещении в прыжках в высоту у женщин (2,08 метра) оценивается в 1299 очков, а у мужчин (2,43) - в 1296.