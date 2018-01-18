Рижское "Динамо" проиграло "Амуру", потерпев четвертое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 18 января. Хабаровский "Амур" со счетом 4:3 одержал победу над рижским "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Ушенин (10-я минута), Алексей Бывальцев (15), Александр Фролов (43) и Александр Пикар (44). У хозяев дубль оформил Редлихс Микелис (19, 46), еще одна шайба на счету Ансси Салмела (48).

"Амур" занимает девятое место в таблице Восточной конференции. В активе хабаровской команды 78 очков в 50 матчах. "Динамо" потерпело четвертое поражение подряд и продолжает занимать последнее место на Западе. На счету рижского клуба 43 очка в 49 играх.

В следующем матче 20 января "Амур" на выезде сыграет с санкт-петербургским СКА, который лидирует в КХЛ. "Динамо" в тот же день на своем льду примет минское "Динамо".

Результаты других матчей игрового дня:

"Авангард" - "Трактор" - 1:2;

"Автомобилист" - "Барыс" - 2:4;

"Югра" - "Металлург" - 0:3;

"Лада" - "Сибирь" - 0:1;

"Динамо" (Минск) - "Куньлунь" - 1:3;

"Северсталь" - "Локомотив" - 5:6 ОТ.