СМИ: "Интер" и "Севилья" интересуются футболистом "Ливерпуля" Старриджем

ТАСС, 19 января. Итальянский футбольный клуб "Интер" и испанская "Севилья" заинтересованы в приобретении английского нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

"Ливерпуль" готов отпустить Старриджа в другой клуб, но только по цене, которая устроит команду. Англичане не хотят продавать нападающего дешевле 30. "Севилья" хотела взять 28-летнего форварда в аренду, но данное предложение было отклонено "Ливерпулем". "Интер" также выразил желание приобрести Старриджа.

Ряд английский клубов хотел бы купить Старриджа, но его приобретении за 30 млн рассматривается как рискованное. Футболист слишком часто подвергается травмам.

В текущем сезоне Старридж девять раз выходил на поле в составе "Ливерпуля" и забил два мяча.