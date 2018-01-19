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Около 60% билетов продано на матч открытия ЧМ по хоккею с мячом в Хабаровске

Спорт
19 января, 14:36 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Евгения Пустовит

Турнир пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля

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ХАБАРОВСК, 19 января. /Корр. ТАСС Евгения Пустовит/. Около 60% билетов продано на матч открытия чемпионата мира по хоккею с мячом с участием сборных России и Норвегии по состоянию на 19 января. Об этом ТАСС сообщила представитель организационного комитета чемпионата Олеся Хмелева.

Матч открытия пройдет 29 января в Хабаровске в краевом дворце спорта "Арена-Ерофей", вмещающим 10 тыс. зрителей.

"По состоянию на 19 января на матч открытия между Россией и Норвегией реализовано примерно шесть тысяч билетов, что составляет 60 процентов от общей вместимости арены. Также более 50 процентов билетов реализовано на матчи с участием сборных России и Швеции - эти команды пользуются наибольшей популярностью", - сказала Хмелева.

"Стоит заметить, что все десять тысяч билетов на финальный матч чемпионата мира были распроданы за два дня после поступления в продажу в начале декабря. В данный момент остаются только абонементы, включающие в себя все 22 игры турнира. В целом мы выходим на такой же уровень продаж, что и во время мирового первенства 2015 года", - добавила она.

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля.

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