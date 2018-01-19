И. о. тренера рижского "Динамо" ждет футбольной атмосферы на матче КХЛ под открытым небом

РИГА, 19 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс ждет прекрасной атмосферы на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на открытом воздухе с одноименной командой из Минска. Об этом он сообщил журналистам.

Матч под открытым небом между динамовцами из Риги и Минска пройдет в столице Латвии 20 января в 14:00 по московскому времени. На игре ожидается аншлаг - 8500 зрителей.

"Атмосфера на матче будет близкой к футбольной, поддержка будет очень громкая. Будет прекрасная атмосфера и эмоциональная игра. Матчи между Ригой и Минском всегда принципиальны - всегда много остроты, агрессии, борьбы", - считает Анкипанс.

Исполняющий обязанности тренера заверил, что у его команды есть свои задачи на остаток сезона. "Мы не думаем о турнирном положении минского "Динамо", думаем только о своей игре. У нас есть свои цели, не хочу их оглашать, но нам важна каждая игра. Один из факторов - формирование состава на следующий сезон, оставшиеся игры покажут кто есть кто", - подчеркнул специалист.

Рижское "Динамо" потеряло шансы на попадание в плей- офф. Белорусская команда может также лишиться надежд на попадание в первую "восьмерку" Западной конференции в случае поражения в матче под открытым небом.