СМИ: "Зенит" хочет подписать контракт с немецким футболистом "Аякса" Юнесом

ТАСС, 19 января. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в приобретении немецкого полузащитника амстердамского "Аякса" Амина Юнеса. Об этом сообщает голландская газета De Telegraaf со ссылкой на слова агента футболиста Николы Инночентина.

"Британский "Суонси" предложил "Аяксу" €10 млн за Юнеса, но это не тот клуб со спортивной точки зрения, куда Амин хочет перейти, - заявил Инночентин. - Со мной связывались представители ряда клубов, в том числе "Зенита", итальянских "Интера" и "Наполи", английского "Уотфорда", испанской "Севильи".

Также агент опроверг слухи о том, что 24-летний Юнес уже достиг соглашения с "Наполи". "У Юнеса нет никаких договоренностей ни с одним клубом. "Наполи" не делали предложений ни "Аяксу", ни самому футболисту", - отметил агент.

В "Аякс" Юнес перешел в июле 2015 года, до этого он играл за "Боруссию" из Менхенгладбаха, а также на правах аренды в "Кайзерслауэтерне". За три сезона в "Аяксе" полузащитник провел 96 матчей, забил 17 мячей и отдал 24 результативные передачи.

В 2017 году он дебютировал за сборную Германии. Юнес провел за национальную команду пять матчей, забил два мяча и отдал одну передачу. В том числе он дважды выходил на поле на Кубке конфедераций, который прошел в России в 2018 году, и забил один гол на турнире.