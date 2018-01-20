Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боец Нурмагомедов заявил, что сможет побить Фергюсона в стойке

Спорт
20 января, 2:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Поединок Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 7 апреля в Нью-Йорке, на кону будет стоять полноценный титул Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 января. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что может побить американца Тони Фергюсона не только в борьбе, но и в стойке. Такое мнение он высказал на пресс-конференции.

Поединок Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 7 апреля в Нью-Йорке, на кону будет стоять полноценный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Предстоящий бой станет для российского спортсмена первым титульным поединком в UFC.

"Я не борец и не грэпплер, я могу побить Тони и в стойке. Это не время Тони, это время Хабиба. Тирамису уже давно в прошлом", - сказал Нурмагомедов.

Россиянин должен был провести поединок с Фергюсоном 5 марта 2017 года, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса. В одном из интервью Фергюсон сказал, что россиянин в период сгонки веса якобы позволил себе употреблять калорийный десерт тирамису.

На шоу UFC, на котором состоится бой Нурмагомедова и Фергюсона, свой поединок проведет россиянин Майрбек Тайсумов, его соперником будет Эван Данхем. Также планируются бои россиян Забита Магомедшарипова и Магомеда Бибулатова.

В активе 29-летнего Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения. На счету 33-летнего Фергюсона 23 победы и 3 поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
МОК сократил до 389 человек пул спортсменов РФ, которые могут быть допущены до ОИ
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Причиной пожара в автобусе в Казахстане стала паяльная лампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама