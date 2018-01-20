Боец Нурмагомедов заявил, что сможет побить Фергюсона в стойке

ТАСС, 20 января. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что может побить американца Тони Фергюсона не только в борьбе, но и в стойке. Такое мнение он высказал на пресс-конференции.

Поединок Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 7 апреля в Нью-Йорке, на кону будет стоять полноценный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Предстоящий бой станет для российского спортсмена первым титульным поединком в UFC.

"Я не борец и не грэпплер, я могу побить Тони и в стойке. Это не время Тони, это время Хабиба. Тирамису уже давно в прошлом", - сказал Нурмагомедов.

Россиянин должен был провести поединок с Фергюсоном 5 марта 2017 года, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса. В одном из интервью Фергюсон сказал, что россиянин в период сгонки веса якобы позволил себе употреблять калорийный десерт тирамису.

На шоу UFC, на котором состоится бой Нурмагомедова и Фергюсона, свой поединок проведет россиянин Майрбек Тайсумов, его соперником будет Эван Данхем. Также планируются бои россиян Забита Магомедшарипова и Магомеда Бибулатова.

В активе 29-летнего Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения. На счету 33-летнего Фергюсона 23 победы и 3 поражения.