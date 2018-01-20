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Манчини может возглавить сборную Австралии по футболу на время ЧМ-2018

Спорт
20 января, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Также претендентами на пост главного тренера являются Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари и Свен-Йоран Эрикссон

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Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 20 января. Наставник петербургского "Зенита" Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии на время проведения чемпионата мира 2018 года по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Australian.

По информации издания, претендентами на пост главного тренера австралийской сборной также являются Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари и Свен-Йоран Эрикссон. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

В отборочном турнире к чемпионату мира сборная Австралии заняла третье место в своей группе, пропустив вперед команды Саудовской Аравии и Японии. В стыковых матчах австралийцы победили сборную Гондураса (0:0, 3:1) и в пятый раз в истории получили право выступить в финальной части чемпионата мира. Ангелос Постекоглу, возглавлявший сборную Австралии с 2013 года, подал в отставку 22 ноября 2017 года.

Манчини был назначен главным тренером "Зенита" в начале июня 2017 года. Контракт 53-летнего специалиста с петербургским клубом рассчитан на три года. Ранее Манчини тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза - Кубок Италии, по разу - чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.

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