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Один человек погиб в результате инцидента во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race

Спорт
20 января, 11:57 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 20, января. /ТАСС

Одна из яхт случайно протаранила китайское рыболовецкое судно, которое затонуло

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Экипаж Vestas 11th Hour Racing (второй справа) на Volvo Ocean Race

Экипаж Vestas 11th Hour Racing (второй справа) на Volvo Ocean Race

© EPA-EFE/MANUEL LORENZO

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате инцидента, произошедшего в акватории Южно-Китайского моря близ Гонконга во время этапа командной кругосветной парусной регаты Volvo Ocean Race. Как сообщила в своей электронной версии газета South Morning China Post, одна из яхт минувшей ночью случайно протаранила китайское рыболовецкое судно, которое в итоге затонуло.

После столкновения десять рыбаков оказались в воде. Из них девять были спасены. Еще один получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на вертолете, однако не выжил. Организаторы регаты подтвердили факт трагического инцидента и выразили свои соболезнования.

На борту яхты находилась американо-датская команда Vestas 11th Hour Racing. Никто из ее участников не пострадал.

Регата Volvo Ocean Race стартовала в октябре прошлого года в испанском городе Аликанте и завершится в конце июня в Гааге. Регата проходит в 11 океанских этапов, в ней участвуют семь команд.

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