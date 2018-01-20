Один человек погиб в результате инцидента во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате инцидента, произошедшего в акватории Южно-Китайского моря близ Гонконга во время этапа командной кругосветной парусной регаты Volvo Ocean Race. Как сообщила в своей электронной версии газета South Morning China Post, одна из яхт минувшей ночью случайно протаранила китайское рыболовецкое судно, которое в итоге затонуло.

После столкновения десять рыбаков оказались в воде. Из них девять были спасены. Еще один получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на вертолете, однако не выжил. Организаторы регаты подтвердили факт трагического инцидента и выразили свои соболезнования.

На борту яхты находилась американо-датская команда Vestas 11th Hour Racing. Никто из ее участников не пострадал.

Регата Volvo Ocean Race стартовала в октябре прошлого года в испанском городе Аликанте и завершится в конце июня в Гааге. Регата проходит в 11 океанских этапов, в ней участвуют семь команд.