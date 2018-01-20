Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Australian Open

ТАСС, 20 января. Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в 1/8 финала Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $43 млн).

В матче третьего круга россиянка проиграла немецкой теннисистке Ангелик Кербер, посеянной на турнире под 21-м номером, со счетом 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кербер занимает 16-е место, Шарапова - 48-е.

Соперницы провели восьмую очную встречу, теперь на счету обеих спортсменок по четыре победы. В рамках Australian Open Шарапова и Кербер сыграли во второй раз, на турнире 2012 года в матче второго круга победу одержала россиянка (6:1, 6:2). Шарапова была последней представительницей России в женском одиночном разряде. В пятницу Андрей Рублев уступил болгарину Григору Димитрову в третьем круге, после чего в мужском разряде также не осталось ни одного представителя России.

Шарапова дебютировала на Australian Open в 2003 году, нынешний турнир стал для нее 14-м в карьере. Спортсменка дважды пропускала первый в сезоне турнир Большого шлема: в 2009 году - из-за травмы, в 2017-м - из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В 2008 году россиянка выиграла Australian Open, победив в финальном матче сербку Ану Иванович (7:5, 6:3). Трижды Шарапова выступала в финале турнира, в которых два раза побеждала американка Серена Уильямс (2007, 2015) и один раз белорусская теннисистка Виктория Азаренко (2012).

Шарапова пять раз побеждала на турнирах Большого шлема: на ее счету две победы на Roland Garros (2012, 2014), по одной - на Уимблдоне (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008). Шарапова выиграла 36 турниров серии WTA в одиночном разряде.

Кербер побеждала на Australian Open и US Open в 2016 году. Всего на ее счету 11 побед на турнирах WTA.