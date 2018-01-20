Ледовый дворец и бассейн с раздвижной крышей откроют в "Лужниках" в 2019 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что ледовый дворец "Кристалл" и бассейн с раздвижной крышей на территории спорткомплекса "Лужники" примут первых посетителей в 2019 году, а в 2020 году там будет закончено строительство большого теннисного центра.

"Ледовый дворец "Кристалл" будет построен в 2019 году. Плавательный центр с раздвижной крышей, где раньше был открытый летний бассейн, - ближе к концу 2019 года. Это аквакомплекс на 50 тыс. квадратных метров с большой зоной, где будет еще много дополнительных водных процедур. Раздвижная крыша - сложнейшее сооружение, где инженеры и строители применили очень много новых технических решений", - сказал он в субботу журналистам.

По словам заммэра, "знаковым объектом" является центр гимнастики, который строится за счет средств бизнесмена Алишера Усманова. "Его мы планируем закончить к концу 2018 года, работы идут по графику. Там очень хороший уровень подготовки, красивейший дизайн, крыша в виде волнообразной ленточки. Это центр мирового уровня", - добавил Хуснуллин.

Он также напомнил, что в настоящее время ведется проектирование и уже объявлен конкурс на строительство в "Лужниках" большого теннисного центра. "Это порядка 50 тыс. квадратных метров, 25 теннисных кортов, он будет закончен в 2020 году", - пояснил Хуснуллин.

Заммэра добавил, что к чемпионату мира по футболу в 2018 году будет открыта канатная дорога на Воробьевых горах.