Встреча представителей ОКР с рабочей группой МОК состоится 22 января

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Встреча представителей Олимпийского комитета России (ОКР) с рабочей группой по взаимодействию Международного олимпийского комитета (МОК), посвященная вопросам участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане, пройдет 22 января. Об этом ТАСС заявил первый вице- президент ОКР Станислав Поздняков.

5 декабря исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам соревноваться на Играх под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России). Итоговый состав российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению МОК определяет специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил.

"В начале следующей недели у нас планируется визит рабочей группы по взаимодействию от МОК, и я надеюсь, что в ходе нашей дискуссии они нам покажут списки российских спортсменов. Они приедут в Москву, встреча назначена на 22 января", - заявил Поздняков.

В пятницу пресс-служба МОК выпустила пресс-релиз, согласно которому организация сократила с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом. "В пресс-релизе написано, что временно отстраненный ОКР, с которым были установлены отношения для внедрения санкций МОК, может начать делать предложения, кто из чистых спортсменов может заполнить заработанные места и квоты по видам спорта и дисциплинам, поэтому ограниченное количество спортсменов может быть выбрано из общего списка. Поскольку квалификации еще продолжаются, все еще невозможно точно установить, сколько спортсменов могут принять участие в Играх", - сказал Поздняков.

"На 23 ноября претендентами на участие в Играх считалось около 500 спортсменов, на тот момент Россия заработала 209 квот, - продолжил он. - Таким образом, когда рабочая группа ОКР начала взаимодействовать с МОК на тему решений от 5 декабря, нас попросили уменьшить список из 500 до разумных пределов. Этот список мы составили с помощью федераций, которые понимали, что ряд спортсменов в силу разных обстоятельств, в том числе травм, не смогут принимать участия в Играх, поэтому получилась цифра в районе 350 человек, ее мы и отправили в МОК. Но МОК решил поступить иначе - они приняли во внимание это число, но рассмотрели максимальное количество возможных заявок, около 500, которые были в расширенном списке от 23 ноября".

"Другое дело, когда мы получим списки 389 человек, о которых идет речь, тогда и только в том случае можно говорить, кто конкретно может быть допущен к Играм. ОКР ведет планомерную работу по взаимодействию с МОК", - заключил собеседник агентства.