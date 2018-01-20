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Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Адмирал" в матче КХЛ

Спорт
20 января, 20:07 UTC+3 МОСКВА 20, января. /ТАСС

Московский клуб занимает восьмое место в Западной конференции и сохраняет шансы на выход в плей-офф

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:0 победило владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Юусо Хиетанен (20-я минута), Яков Рылов (24), Владимир Брюквин (26) и Дмитрий Марковин (48). Московский клуб провел последний домашний матч в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

"Динамо" с 78 баллами занимает восьмое место в таблице Западной конференции. "Адмирал" с 58 очками идет на 12-м месте в Восточной конференции. В следующем матче московская команда на выезде сыграет с петербургским СКА 22 января, владивостокская команда в этот же день и также в гостях сыграет с минским "Динамо".

В других матчах дня челябинский "Трактор" победил ханты- мансийскую "Югру" (2:1), омский "Авангард" - магнитогорский "Металлург" (6:3), ярославский "Локомотив" - пекинский "Куньлунь" (2:0), петербургский СКА - хабаровский "Амур" (5:0), нижегородское "Торпедо" - череповецкую "Северсталь" (5:3).

 

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