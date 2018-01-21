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Шайба Бучневича не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ с "Колорадо"

Спорт
21 января, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

На счету 22-летнего россиянина теперь 30 очков (13+17) в 45 матчах

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Павел Бучневич (справа)

Павел Бучневич (справа)

© AP Photo/Joe Mahoney

ТАСС, 21 января. "Колорадо" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Эрик Джонсон (10-я минута), Натан Маккиннон (24) и Микко Рантанен (60). У проигравших единственную шайбу забросил российский форвард Павел Бучневич (27).

На счету 22-летнего россиянина теперь 30 очков (13 шайб + 17 передач) в 45 матчах. Российские игроки "Колорадо" - защитник Никита Задоров и форвард Наиль Якупов - в этой встрече не отметились результативными действиями.

"Колорадо", который выиграл девятый матч подряд, занимает шестое место в Западной конфедерации, набрав 55 очков в 45 матчах. "Рейнджерс" расположились на седьмой строчке на Востоке с 53 очками в 47 встречах.

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