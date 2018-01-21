Российский боец Махачев нокаутировал бразильца Тибау на турнире UFC

ТАСС, 21 января. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев нокаутировал бразильца Глейсона Тибау на первой минуте поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бой, состоявшийся в Бостоне (США) на турнире UFC 220, завершился на 57-й секунде первого раунда нокаутом. Тибау упал после удара через руку в исполнении Махачева, после чего россиянин добил соперника. На бой российский боец вышел в сопровождении претендента на титул чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Всего на счету 26-летнего уроженца Махачкалы Махачева теперь 15 побед и одно поражение.