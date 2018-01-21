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Россиянка Тарарыченкова выиграла юниорский зачет Кубка Европы по скелетону

Спорт
21 января, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Второе место заняла ее соотечественница Мария Суровцева, третье - Агата Бессард

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ТАСС, 21 января. Россиянка Алина Тарарыченкова выиграла юниорский зачет Кубка Европы по скелетону. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

По итогам всех этапов россиянка набрала 389 баллов. Второе место заняла ее соотечественница Мария Суровцева (312). Третьей стала француженка Агата Бессард (293).

Тарарыченкова также стала второй в общем зачете Кубка Европы среди взрослых, уступив первое место британке Броган Кроули (480). На третьей позиции британка Элеанор Фурно (327).

В мужском зачете Кубка Европы победил латвиец Кристс Нетлаус (451). Россияне Константин Хорошко (367) и Артем Дроздов (360) заняли второе и третье места соответственно. Нетлаус, Хорошко и Дроздов составили первую тройку и юниорского зачета Кубка Европы.

Заключительный этап Кубка Европы прошел в австрийском Инсбруке 19 января.

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