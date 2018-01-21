Гарт: Демченко и Иванова после этапа КМ сразу отправятся в Женеву на слушания в CAS

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Альберт Демченко и Татьяна Иванова, отстраненные от участия в Олимпийских играх, отправятся в Швейцарию на слушания своих апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS) из Норвегии, где воскресенье завершается этап Кубка мира по санному спорту. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Дисциплинарная комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом 20 декабря рассмотрела дела Демченко и Ивановой на предмет нарушения ими антидопинговых правил во время Олимпиады-2014, 22 декабря МОК вынес решение о пожизненном запрете на участие в Олимпийских играх, а также о лишении их наград Игр в Сочи. 5 января Демченко и Иванова подали иски в Спортивный арбитражный суд, на 25 января запланированы слушания их дел в Женеве.

"Иванова и Демченко отправятся в Швейцарию 22 января непосредственно из Норвегии, где сегодня проходит очередной этап Кубка мира. Я также вылечу в Женеву в понедельник. На следующий день у нас запланированы консультации с адвокатами", - сообщила она.

Участник семи Олимпиад Демченко на Играх-2014 завоевал две серебряные медали - в личном турнире и в эстафете, в активе Ивановой серебро в эстафете. Сразу после окончания олимпийского Демченко принял решение завершить карьеру спортсмена, в настоящее время он является главным тренером сборной России по санному спорту.