Строительство стадиона, соответствующего стандартам УЕФА, началось в Батуми

ТБИЛИСИ, 21 января. /ТАСС/. Церемония начала строительства стадиона вместимостью 20 тысяч зрителей, соответствующего стандартам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), состоялась в причерноморском грузинском городе Батуми.

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе отметил, что "сегодняшний день является для Батуми и всей Грузии историческим". "Началось строительство стадиона, который будет соответствовать стандартам УЕФА, на нем будет возможно проведение и спортивных, и культурных мероприятий, строительство завершится через два года", - сообщил он.

Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили отметил, что "строительство этого стадиона является эпохальным событием для всей Грузии, будет способствовать развитию футбола, всего спорта".

Бывший футболист батумского и тбилисского "Динамо", экс- форвард сборной СССР, бронзовый призер Олимпиады 1980 Реваз Челебадзе заявил, что "в Батуми был уникальный стадион, который был демонтирован в 2005 году по решению тогдашних властей страны". "Строительство стадиона, которого так долго ждали в Батуми, оживит футбольную жизнь города и всей Грузии", - сказал он.

Новый стадион

Строительство стадиона в Батуми, который будет соответствовать IV категории УЕФА, будет осуществляться за счет государственных средств, общая стоимость проекта составляет около 100 млн лари(около 40 млн долларов). На территории вокруг стадиона будет создан паркинг на более чем тысячу автомашин, концепция фасада здания разработана по мотивам грузинского национального танца "Хоруми". Стадион будет иметь несколько входов, в том числе для автобусов, игроков, VIP-персон и представителей СМИ.

На этой арене будут проводиться матчи батумского "Динамо", юношеской и молодежной сборных Грузии (в ряде случаев и национальной команды), международные турниры и соревнования по футболу и другим видам спорта, различные международные культурные мероприятия.

Старый стадион

В предыдущие 12 лет "Динамо" проводило игры на стадионе в Кобулети (30 км от Батуми), так как действовавший до 2005 года стадион в Батуми был демонтирован по решению тогдашних властей и на прилегающей территории построили гостиницы. В 2005 году президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял, что "вместо разрушенного стадиона в ближайший год-два в Батуми будет построен новый стадион, и там можно будет проводить матчи чемпионата Грузии и международные встречи". Но в силу ряда обстоятельств стадион при тогдашних властях не был построен.

В 2013-2015 годах при новых властях Грузии представители спортивной общественности Батуми и "Динамо" вновь поставили вопрос о строительстве стадиона, были представлены и рассмотрены разные проекты, после завершения всех предусмотренных законами организационно-технических процедур началось строительство стадиона.