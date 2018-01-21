Список российских участников командного турнира фигуристов ОИ-2018 будет подан 6 февраля

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Окончательный список российских участников командного олимпийского турнира по фигурному катанию будет определен к 6 февраля, когда Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна будет отправить официальную заявку. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Окончательно состав на командный турнир в короткой программе мы должны будем определить к 6 февраля, когда надо подавать списки, - сообщил Коган. - Состав на произвольную программу нужно заявить к 9 февраля. Команда, как и на Играх в Сочи, будет иметь право на две замены".

Итоговый список российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению Международного олимпийского комитета (МОК) определит специальная комиссия под руководством Валери Фурнейрон, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил. Решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будет зарегистрирована делегация "Олимпийские атлеты из России" и выписаны приглашения на Игры.

Игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.