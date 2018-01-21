Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Список российских участников командного турнира фигуристов ОИ-2018 будет подан 6 февраля

Спорт
21 января, 15:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Команда, как и на Играх в Сочи, будет иметь право на две замены

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор ФФККР Александр Коган

Генеральный директор ФФККР Александр Коган

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Окончательный список российских участников командного олимпийского турнира по фигурному катанию будет определен к 6 февраля, когда Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна будет отправить официальную заявку. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Окончательно состав на командный турнир в короткой программе мы должны будем определить к 6 февраля, когда надо подавать списки, - сообщил Коган. - Состав на произвольную программу нужно заявить к 9 февраля. Команда, как и на Играх в Сочи, будет иметь право на две замены".

Итоговый список российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению Международного олимпийского комитета (МОК) определит специальная комиссия под руководством Валери Фурнейрон, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил. Решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будет зарегистрирована делегация "Олимпийские атлеты из России" и выписаны приглашения на Игры.

Игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол США в РФ искупался в проруби и примерил русские валенки
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
6
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама