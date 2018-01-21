Латвийские скелетонисты Мартинс и Томас Дукурсы объявили о завершении выступлений в КМ

ТАСС, 21 января. Латвийцы Мартинс и Томас Дукурсы объявили о том, что завершают свои выступления в Кубке мира по скелетону. Слова спортсменов приводит пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

"Я занимаюсь спортом 20 лет и люблю это, - заявил 33-летний Мартинс Дукурс. - Это будет сложно, но, думаю, пришло время перевернуть страницу. Скелетон сильно изменился, поначалу было достаточно хорошо ездить и иметь хорошую экипировку, но теперь ты должен быть идеален. Невероятно как вырос наш вид спорта".

"Я провел интересные годы в скелетоне. Иногда мне было легко, иногда сложно. У меня были успехи и неудачи. Но такова жизнь", - добавил 36-летний Томас Дукурс.

Мартинс Дукурс является пятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. На Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году он выиграл серебро, на Играх-2014 в Сочи также стал вторым, уступив первенство россиянину Александру Третьякову. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты Третьякова, показанные в Сочи, поэтому Дукурс должен получить золото Олимпиады. Также Мартинс Дукурс восемь раз подряд становился обладателем Кубка мира (с сезона-2009/2010 по сезон-2016/2017).

Томас Дукурс является бронзовым призером чемпионата мира. Также в его активе два серебра и две бронзы чемпионатов мира. Также скелетонисту должна перейти бронза Олимпиады в Сочи в связи с решением МОК по Третьякову.