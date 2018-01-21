Восьмикратный чемпион ОИ Бьорндален считает, что не заслужил право поехать на Игры-2018

ТАСС, 21 января. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что он не заслужил право выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он сказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Шансов поехать на Олимпиаду у меня нет. Я не заслужил право выступить на Играх. Моей целью на сезон был выход на пик спортивной формы к Олимпийским играм. Кто ж знал, что я даже не смогу туда отобраться", - заявил Бьорндален.

15 января представитель Национального олимпийского комитета Норвегии Туре Эвребё, который будет возглавлять олимпийскую делегацию страны в Южной Корее, сообщил, что Бьорндален не вошел в состав команды для участия в Олимпиаде в связи с невыполнением критериев отбора. В этом сезоне биатлонисту ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в Олимпиаде 2018 года.

Бьорндален также прокомментировал информацию норвежского телеканал NRK о том, что Международный олимпийский комитет может предоставить 43-летнему норвежцу возможность принять участие в спринтерской гонке на Играх, так как он является действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине. "Была большая дискуссия по этому поводу, мне даже звонили из МОК, но ничего сделать не получилось. Только Национальные олимпийские комитеты могут выдавать приглашение на Игры. Раньше у атлетов была возможность поехать на Олимпиаду вне национальной квоты, но сейчас правила изменились", - отметил Бьорндален.

Бьорндален дебютировал на Олимпийских играх в 1994 году в норвежском Лиллехаммере. В общей сложности за свою карьеру норвежец завоевал 45 медалей на чемпионатах мира (из них 20 золотых) и 13 олимпийских наград (8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую), из них два золота - уже в 40-летнем возрасте на Играх 2014 года в Сочи. Победы, одержанные в России, позволили Бьорндалену побить рекорд "короля лыж" норвежца Бьорна Дэли, на счету которого 12 олимпийских наград разного достоинства, и стать самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр.

Шесть раз норвежец выигрывал Кубок мира (1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и еще дважды становился вторым в общем зачете. Бьорндален 133 раза становился первым в гонках на этапах Кубка мира, 74 раза - вторым, 44 - третьим. На его счету 94 победы в личных гонках, что является рекордом. У ближайшего преследователя норвежца француза Мартена Фуркада 68 побед. Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.