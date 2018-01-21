Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восьмикратный чемпион ОИ Бьорндален считает, что не заслужил право поехать на Игры-2018

Спорт
21 января, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Ранее стало известно, что норвежец не сумел выполнить критерии отбора в национальную команду на Олимпийские игры

Поделиться
Материал из 1 страницы
Уле-Эйнар Бьорндален

Уле-Эйнар Бьорндален

© EPA/PETER KNEFFEL

ТАСС, 21 января. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что он не заслужил право выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он сказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Шансов поехать на Олимпиаду у меня нет. Я не заслужил право выступить на Играх. Моей целью на сезон был выход на пик спортивной формы к Олимпийским играм. Кто ж знал, что я даже не смогу туда отобраться", - заявил Бьорндален.

Смотрите также

СМИ: МОК не дал биатлонисту Бьорндалену выступить на ОИ-2018 в обход национальной квоты

Бьорндален не согласен с решением не включать его в состав норвежской сборной на ОИ-2018

Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален не выступит на ОИ-2018

15 января представитель Национального олимпийского комитета Норвегии Туре Эвребё, который будет возглавлять олимпийскую делегацию страны в Южной Корее, сообщил, что Бьорндален не вошел в состав команды для участия в Олимпиаде в связи с невыполнением критериев отбора. В этом сезоне биатлонисту ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в Олимпиаде 2018 года.

Бьорндален также прокомментировал информацию норвежского телеканал NRK о том, что Международный олимпийский комитет может предоставить 43-летнему норвежцу возможность принять участие в спринтерской гонке на Играх, так как он является действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине. "Была большая дискуссия по этому поводу, мне даже звонили из МОК, но ничего сделать не получилось. Только Национальные олимпийские комитеты могут выдавать приглашение на Игры. Раньше у атлетов была возможность поехать на Олимпиаду вне национальной квоты, но сейчас правила изменились", - отметил Бьорндален.

Бьорндален дебютировал на Олимпийских играх в 1994 году в норвежском Лиллехаммере. В общей сложности за свою карьеру норвежец завоевал 45 медалей на чемпионатах мира (из них 20 золотых) и 13 олимпийских наград (8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую), из них два золота - уже в 40-летнем возрасте на Играх 2014 года в Сочи. Победы, одержанные в России, позволили Бьорндалену побить рекорд "короля лыж" норвежца Бьорна Дэли, на счету которого 12 олимпийских наград разного достоинства, и стать самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр.

Шесть раз норвежец выигрывал Кубок мира (1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и еще дважды становился вторым в общем зачете. Бьорндален 133 раза становился первым в гонках на этапах Кубка мира, 74 раза - вторым, 44 - третьим. На его счету 94 победы в личных гонках, что является рекордом. У ближайшего преследователя норвежца француза Мартена Фуркада 68 побед. Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол США в РФ искупался в проруби и примерил русские валенки
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
6
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама