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"Нефтехимик" победил "Йокерит" и гарантировал участие в плей-офф КХЛ

Спорт
21 января, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

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ТАСС, 21 января. Нижнекамский "Нефтехимик" победил хельсинкский "Йокерит" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Деннис Эверберг (24-я минута), Дэн Секстон (48) и Робин Ганзл (52). У гостей отличились Джон Норман (2) и Никлас Йенсен (7). Нижнекамская команда обыграла "Йокерит", отыгравшись со счета 0:2. "Нефтехимик" после этой победы гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ.

Соперник хельсинкского клуба по Западной конференции "Сочи" проиграл дома московскому ЦСКА со счетом 1:3. После того как сочинская команда не смогла набрать очки в матче с армейцами, "Йокерит" гарантированно начнет плей-офф дома.

"Йокерит" с 95 очками занимает третье место в таблице Западной конференции, "Нефтехимик" с 91 баллом идет на третьем месте в Восточной конференции. В следующем матче "Нефтехимик" сыграет дома с братиславским "Слованом" 23 января, "Йокерит" в этот же день и также дома встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

В других матчах дня "Салават Юлаев" дома обыграл "Слован" (5:3), подольский "Витязь" в гостях - казанский "Ак Барс" (2:0).

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