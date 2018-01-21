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Россиянки Забелинская и Новолодская стали третьими в мэдисоне на этапе КМ по велотреку

Спорт
21 января, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Победу одержали итальянки Летиция Патерностер и Мариа Джулия Конфалоньери, третьими стали голландки Кирстен Вилд и Эми Питерс

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Ольга Забелинская

Ольга Забелинская

© EPA/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 21 января. Россиянки Ольга Забелинская и Мария Новолодская заняли третье место в дисциплине мэдисон на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске.

Российская команда набрала 25 очков. Победу одержали итальянки Летиция Патерностер и Мариа Джулия Конфалоньери, набравшие 29 очков. Голландки Кирстен Вилд и Эми Питерс с 26 очками стали вторыми.

Мэдисон - это командная гонка на выносливость, победитель которой определяется по количеству очков, набранных на промежуточных финишах. На соревнованиях в Минске спортсменки проехали 80 кругов (20 км) с восемью промежуточными финишами.

Забелинская основных успехов в своей карьере добилась в качестве шоссейной велогонщицы. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году она выиграла две бронзовые медали, на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году - серебро.

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