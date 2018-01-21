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Генеральный менеджер сборной США по хоккею Джоханнсон скончался на 54-м году жизни

Спорт
21 января, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

О причинах смерти функционера не сообщается

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ТАСС, 21 января. Генеральный менеджер сборной США по хоккею Джим Джоханнсон скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

О причинах смерти функционера не сообщается.

"Мы в шоке и глубоко опечалены, - сказал исполнительный директор Федерации хоккея США Пэт Келлех. - Когда Джим был в хоккее, он был самым лучшим, самым скромным, добрым и заботливым человеком, которого вы могли бы встретить. Его влияние на наш спорт и, что еще важнее, людей и игроков в нашем спорте, неизмеримы. Выражаем наши глубокие соболезнования всей его семье".

Джоханнсон работал в Федерации хоккея США с 1998 года, сначала на посту менеджера, а затем - генерального менеджера молодежной и главной команд на чемпионатах мира, а также на Олимпиаде в Сочи. Он также в качестве генерального менеджера сборной должен был отправиться на Игры в Пхёнчхане. В качестве игрока он принимал участие в Олимпийских играх 1988 и 1992 годов.

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