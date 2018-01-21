Легкоатлетка Ласицкене считает, что опыт участия в турнире с мужчинами будет ей полезен

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене, занявшая второе место в смешанном турнире по прыжкам в высоту "Битва полов" после Данила Лысенко, считает, что опыт участия в совместных соревнованиях вместе с мужчинами очень поможет ей в дальнейшем. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.

21 января в Москве проходил беспрецедентный, по оценкам организаторов, легкоатлетический турнир "Битва полов" с участием 12 ведущих российских легкоатлетов, среди которых Ласицкене и обладатель серебряной медали ЧМ-2017 Лысенко. В одном турнире принимали участие и мужчины, и женщины. В основе состязаний - использование таблиц подсчета очков венгра Божидара Спириева, которые основаны на точных статистических данных. В итоге победу одержал Лысенко, прыгнувший в высоту на 2 метра 36 см и набравший 1233 очка (у Ласицкене - высота 1,99 м и 1209 очков).

"Да, сегодня я не стала первой, но это нормально, повода для грусти нет, - сказала Ласицкене. - Этот опыт будет полезен для меня, я обязательно сделаю выводы. Своим результатом я довольна, все идет своим чередом. У меня впереди много важных стартов",

"Почему мне не удалась первая попытка на 1,85? Обычно, когда я выхожу, мои соперницы уже завершают выступления. Я отвыкла от таких эмоций. А тут все только начиналось, и, может быть из-за этого меня чуть повело в начале. Этот старт, повторюсь, очень пригодится мне в дальнейшем", - заключила спортсменка.

Ласицкене является обладательницей лучшего результата сезона в мире. 17 января на московском Мемориале Дьячкова и Озолина спортсменка прыгнула на 2,01 м.