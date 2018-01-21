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ЦСКА сыграл вничью с "Волеренгой" в товарищеском матче, у армейцев дебютировал Бистрович

Спорт
21 января, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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ТАСС, 21 января. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с норвежской "Волеренгой" со счетом 0:0 в товарищеском матче на сборе в Испании.

В составе армейцев дебютировал 19-летний хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.

Следующий товарищеский матч ЦСКА проведет 22 января против датского "Хорсенса".

ЦСКА объявил о покупке Бистровича 12 января. Игрок заключил контракт с армейцами до лета 2022 года. В сезоне-2017/18 в составе хорватского "Славен Белупо" он принял участие в 12 матчах чемпионата Хорватии, в шести из которых вышел в стартовом составе.

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