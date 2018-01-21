СМИ: французский боксер Дюопа может провести бой-реванш с Поветкиным

ТАСС, 21 января. Французский боксер Жоанн Дюопа может провести бой-реванш с россиянином Александром Поветкиным. Об этом заявил промоутер француза Мехди Амер, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на World Boxing News.

Рейтинговый поединок между Дюопа и Поветкиным прошел в декабре 2016 года в Екатеринбурге, россиянин одержал победу нокаутом в шестом раунде. Тогда француз заменил канадца Бермейна Стиверна после отмены боя с Поветкиным из-за положительной допинг-пробы россиянина на остарин.

"Если Тайсон Фьюри не заинтересуется нашим предложением провести поединок, то я буду искать для Жоанна другого соперника, - сообщил Амер. - Я даже готов к организации реванша с Поветкиным, но во Франции. Но, как я слышал, возможно, он выступит в андеркарде боя Энтони Джошуа - Джозеф Паркер [31 мая в Кардиффе]".

В декабре 2017 года Поветкин победил румына Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Россиянин стал официальным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира по версии WBA. Всего на счету 38-летнего россиянина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.

В активе 36-летнего Дюопа 37 побед (24 нокаутом) и 4 поражения.