"Барселона" разгромила "Бетис" в матче чемпионата Испании

ТАСС, 22 января. "Барселона" обыграла "Бетис" со счетом 5:0 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

Голы забили Иван Ракитич (59-я минута), Лионель Месси (64, 80) и Луис Суарес (69, 90).

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 54 очка. Команда пока не потерпела ни одного поражение в нынешнем чемпионате, лишь три раза сыграв вничью. "Бетис" занимает 11-е место с 27 очками.

В следующем туре "Барселона" 28 января дома сыграет с "Алавесом", "Бетис" днем позже в гостях встретится с "Сельтой".