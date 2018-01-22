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Международный этап тура кубка чемпионата мира 2018 года стартовал в Лондоне

Спорт
22 января, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Старт второму этапу дали чемпионы мира по футболу - англичанин Джефф Херст и итальянец Андреа Пирло

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Старт международного этапа тура Кубка мира по футболу

Старт международного этапа тура Кубка мира по футболу

© The Coca-Cola Company

ТАСС, 22 января. Официальная церемония старта международного этапа тура кубка чемпионата мира по футболу прошла в Лондоне в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Тур стартовал 9 сентября прошлого года в Москве, первый этап завершился 26 ноября в Сочи. Трофей побывал в 16 городах России, пройдя через шесть часовых поясов и преодолев более 16 тыс. км. За это время трофей увидели около 220 тыс. человек. Старт второму этапу дали чемпионы мира по футболу - англичанин Джефф Херст и итальянец Андреа Пирло.

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"Для меня большая честь быть здесь сегодня, чтобы отправить самолет с кубком чемпионата мира в путешествие по всей планете, - заявил Пирло. - С огромным удовольствием вспоминаю тот вечер в Берлине в 2006 году и эмоции после заключительного удара Фабио Гроссо в серии пенальти. Мне не терпится узнать, кто поднимет этот трофей, этот драгоценный спортивный символ над головой после финала чемпионата мира 2018 года. Кубок чемпионата мира - абсолютная вершина карьеры футболиста".

"После успешного завершения первого этапа тура кубка чемпионата мира, в ходе которого главный футбольный трофей воочию увидели более 220 тыс. человек из разных уголков России, мы с радостью приглашаем болельщиков со всего мира также воспользоваться этой уникальной возможностью, - отметил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок. - Следующие несколько месяцев принесут радость и ощущение чуда в жизни сотен тысяч людей из более чем 50 стран мира".

В рамках второго этапа кубок посетит 91 город в 51 стране на шести континентах. В мае кубок опять вернется в Россию и побывает в еще девяти российских городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тыс. км.

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