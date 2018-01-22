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Футболист Заболотный остался доволен дебютом за "Зенит"

Спорт
22 января, 21:00 UTC+3 ДУБАЙ /ОАЭ/ 22, января. /ТАСС

В понедельник "Зенит" в рамках учебно-тренировочного сбора в ОАЭ обыграл датский "Копенгаген" со счетом 5:0, нападающий отметился забитым мячом

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

© Станислав Красильников/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 22 января. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Антон Заболотный остался доволен дебютом за новую команду. Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник "Зенит" в рамках учебно-тренировочного сбора в ОАЭ обыграл датский "Копенгаген" со счетом 5:0. 26-летний Заболотный, перешедший в петербургский клуб 12 декабря, забил первый гол за новую команду на 28-й минуте встречи.

"Рад, что забил, это очень хорошее для меня событие, доволен дебютом, но главное, что команда победила, - сказал Заболотный. - Мы прибавляем с каждой тренировкой, работаем и выполняем установки тренера. Сегодня было хорошее взаимодействие, сыгранность быстро приходит, хотя местами не хватало свежести в ногах. Мы компенсировали это тем, что вовремя возвращались в защиту, играли на контратаках, грамотно держали мяч и создавали моменты".

"Главный тренер [Роберто Манчини] много подсказывал, думаю, мы выполнили его установку. Игру пока не разбирали, претензий тренера не выслушивали. Что касается счета, он означает, что мы на правильном пути", - отметил нападающий.

Футболист "Зенита" Андрей Панюков, забивший "Копенгагену" два гола, отметил, что команде было довольно тяжело играть под тренировочными нагрузками. "Благо, что мы выиграли и старались выполнить задачу, которую поставил тренер. Судя по счету, на поле все было нормально, с ребятами нашли общий язык, так что все получилось удачно. Мне забивать всегда приятно, даже в товарищеских матчах, я сделал то, что должен был", - подчеркнул 23-летний нападающий.

В рамках сбора в Дубае "Зенит" также сыграет против чешской "Славии" (25 января) и с китайским "Гуанчжоу Эвергранд" (28 января).

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