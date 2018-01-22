Международный совет футбольных ассоциаций признал успешным эксперимент с видеоповторами

ТАСС, 22 января. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, признал результаты эксперимента с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR) положительными и обнадеживающими. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В понедельник в Цюрихе прошла ежегодная бизнес-встреча IFAB под председательством заместителя генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Звонимира Бобана. На встрече обсуждался широкий спектр важных вопросов, связанных с развитием футбола и совершенствованием качества и справедливости игры. Основной темой для обсуждения был эксперимент с использованием системы VAR, которая использовалась в 20 различных турнирах по всему миру в течение последних двух лет. Детальный отчет об использовании видеоповторов был подготовлен Лёвенским католическим университетом.

Ранее коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок заявил, что VAR точно будет использоваться на чемпионате мира 2018 года в России, а ФИФА уже ведет переговоры с технологическими компаниями, которые хотят стать потенциальными спонсорами ФИФА в вопросах, связанных с технологической стороной футбола.

На бизнес-встрече члены IFAB детально обсудили и оценили поднятые вопросы и предложения, прежде чем давать рекомендации по ним в преддверии ежегодного собрания организации. 3 марта в Цюрихе под председательством президента ФИФА Джанни Инфантино пройдет ежегодное общее собрание IFAB. На нем будет принято окончательное решение по системе VAR.

Согласно отчету, система VAR использовалась в 804 официальных матчах и еще в 700 товарищеских или выставочных матчах, но так как такие игры не сравнимы с соревновательными играми, то результаты использования VAR в них не включены в отчет. В 56,9% случаев судьи прибегают к видеоповторам в спорных ситуациях, связанных с голами или назначением/неназначением пенальти, а в 42,3% случаев - с показом красной карточки футболисту. В среднем VAR используется пять раз за матч, но большинство из этих случаев проводятся без остановки игры. В среднем на один просмотр видеоповтора тратится 20 секунд, большая часть использования VAR проводится быстро, пока игра продолжается, или в обычную паузу в матче, например - празднование гола, поэтому не влияют на течение игры.

Отмечается, что в 93% случаев видеоповтор подтверждает решение судьи, принятое на поле. А точность решения с помощью VAR достигает 98,9% (стопроцентной точности невозможно достигнуть в связи с человеческим фактором). Определяющее влияние видеоповторы оказывали в 8% матчей, а в 24% матчей система помогла изменить изначально неверное решение арбитра. При этом в 68,8% матчей судьи не прибегали к использованию VAR, и только в 5,2% матчей арбитры использовали систему более одного раза.