Алексис Санчес перешел из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед" в обмен на Мхитаряна

ТАСС, 22 января. Чилийский нападающий Алексис Санчес перешел из лондонского "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед" в обмен на полузащитника Генриха Мхитаряна. Об этом сообщают пресс-службы обоих коллективов.

О сроках контракта 29-летнего чилийца с новым клубом не сообщается, 29-летний Мхитарян заключил многолетнее соглашение.

"Я рад присоединиться к самому большому клубу в мире, - заявил Санчес. - Я провел прекрасные пять лет в "Арсенале" и у меня остались только приятные воспоминания об этом великом клубе и его фанатах. Сыграть на стадионе МЮ "Олд Траффорд" и работать с главным тренером команды - португальцем Жозе Моуринью - это возможность, от которой я не смог отказаться. Надеюсь, что смогу показать болельщикам команды по всему миру, почему "Манчестер Юнайтед" захотел, чтобы я играл за него".

"Я очень счастлив быть здесь. Моя мечта стала реальностью, я всегда мечтал играть за "Арсенал". Теперь я здесь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы творить историю в этом клубе", - заявил Мхитарян.

Санчес перешел в "Арсенал" из испанской "Барселоны" в 2014 году, его контракт с командой заканчивался летом 2018 года. В составе лондонской команды он выиграл два Кубка Англии и Суперкубок страны, в 2015 и 2017 годах Санчес стал победителем Кубка Америки в составе сборной Чили. В составе "Арсенала" он провел 166 матчей, в которых забил 80 мячей и 46 голевых передач.

Мхитарян перешел в МЮ в 2016 году, ранее он играл за дортмундскую "Боруссию" (2013-16), украинские "Шахтер"(2010-13) и "Металлург"(2009-10), армянский "Пюник" (2006-09). В составе "Манчестера" он провел 63 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 11 передач.