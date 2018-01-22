Кулагин: баскетболисты ЦСКА серьезнее настраиваются на матчи после серии поражений

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Серия из двух поражений в Единой лиге ВТБ заставила баскетболистов ЦСКА более серьезно настраиваться на матчи и усерднее тренироваться. Об этом ТАСС рассказал защитник клуба Михаил Кулагин.

В понедельник баскетболисты ЦСКА обыграли "Нижний Новгород" (97:80), перерыв двухмачтовую серию поражений в Единой лиге ВТБ.

"Для нас ничего не изменилось [после двух поражений в Единой лиге подряд]. Просто мы еще больше тренируемся и настраиваемся на матчи более серьезно. Стараемся выиграть каждый матч, - сказал Кулагин. - Главное, что сегодня мы смогли выиграть спокойно и с большим преимуществом".

Кулагин также отметил, что возвращение на площадку Виктора Хряпы усилило игру команды: "Витя Хряпа хорош всегда и во всем. Его выход, безусловно, усилил нашу игру сегодня".