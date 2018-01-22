"Спартак" проиграл "Северстали" в овертайме матча КХЛ, Хохлачев оформил хет-трик

ТАСС, 22 января. Московский "Спартак" в овертайме проиграл череповецкой "Северстали" со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев оформил первый хет-трик в КХЛ, забросив шайбы на 20-й, 35-й и 36-й минутах. В составе "Северстали" отличились Дмитрий Кагарлицкий (24), Матей Странски (29), Юрий Трубачев (50). Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Трубачев.

"Северсталь" прервала серию из трех поражений. "Спартак" набрал 79 очков в 53 матчах и занимает восьмое место в Западной конференции. "Северсталь" с 79 очками в 54 играх расположилась на девятой позиции.

В следующем матче 24 января "Спартак" на своем льду примет рижское "Динамо". "Северсталь" 27 февраля на выезде сыграет с московским ЦСКА.