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Московское "Динамо" прервало семиматчевую победную серию СКА в КХЛ

Спорт
22 января, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

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Хоккеисты "Динамо"

Хоккеисты "Динамо"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 22 января. Московское "Динамо" в овертайме одержало победу над санкт-петербургским СКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартиньш Карсумс (13-я минута), Владислав Ефремов (35) и Алексей Терещенко (64). У проигравших отличились Вадим Шипачев (5) и Сергей Калинин (27). "Динамо" прервало победную серию команды из Санкт-Петербурга из семи матчей.

В турнирной таблице "Динамо" занимает седьмое место, набрав в 55 матчах 80 очков, СКА, ранее обеспечивший себе победу в регулярном чемпионате, набрал в 54 играх 136 очков.

"Динамо" 1 марта в гостях завершит регулярный сезон матчем с московским "Спартаком", СКА 27 февраля также на выезде встретится с хельсинкским "Йокеритом".

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