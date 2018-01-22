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Хоккеист "Спартака" Стоа назвал невосполнимой потерей смерть генменеджера сборной США

Спорт
22 января, 22:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

53-летний Джим Джоханссон скончался в воскресенье

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Райан Стоа

Райан Стоа

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 января /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Американский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Райан Стоа назвал огромной утратой смерть генерального менеджера сборной США Джима Джоханнсона. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье стало известно о смерти 53-летнего Джоханнсона.

"Смерть Джоханнсона - невосполнимая потеря не только для хоккея США, но и для всего мира. Джим отдавался делу полностью и без остатка, он жил хоккеем, и я был очень опечален новостью, когда узнал, что он умер. Я запомнил его как доброго, отзывчивого и в то же время справедливого управленца и просто хорошего человека. Его влияние на развитие хоккея в Америке нельзя измерить ни в какой метрической системе", - сказал Стоа, который вошел в состав национальной сборной на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

"Сложно подобрать какие-то слова. Он проделал огромный путь в хоккее от игрока до генерального менеджера. Я многому у него научился", - добавил Стоа.

Джоханнсон работал в Федерации хоккея США с 1998 года, сначала на посту менеджера, а затем генерального менеджера молодежной и главной команд на чемпионатах мира, а также на Олимпиаде в Сочи. В качестве генерального менеджера сборной он должен был отправиться на Игры в Пхёнчхане. В качестве игрока он принимал участие в Олимпийских играх 1988 и 1992 годов.

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