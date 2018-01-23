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Саночницы Демченко и Иванова будут включены в заявочный список ОКР на Игры-2018

Спорт
23 января, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

ТАСС ранее сообщил, что Виктории Демченко нет в списке потенциальных участников Игр-2018, утвержденном МОК

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Татьяна Иванова

Татьяна Иванова

© EPA/Valda Kalnina

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Саночницы Татьяна Иванова, ранее пожизненно отстраненная Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, и Виктория Демченко, чью кандидатуру МОК отверг в январе, будут включены в заявочный список Олимпийского комитета России (ОКР) на Игры в Пхёнчхане. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

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"И Виктория Демченко, и Татьяна Иванова, несмотря на отсутствие в списке МОК, все равно будут включены в заявочный список ОКР, который будет подан завтра", - заметил Тюрин.

ТАСС ранее сообщил, что Виктории Демченко нет в списке потенциальных участников Игр-2018, утвержденном МОК.

22-летняя Демченко - дочь главного тренера сборной России по санному спорту и участника семи Олимпиад Альберта Демченко (ранее лишенного двух серебряных наград ОИ-2014 и пожизненно отстраненного от Игр). Она не принимала участие в Олимпийских играх в Сочи. Наивысшим достижением спортсменки является серебро чемпионата Европы-2015 в Сочи в женских соревнованиях.

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