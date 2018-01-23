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МЧС возьмет под особый контроль более 380 объектов ЧМ-2018

Спорт
23 января, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Большинство из них составят объекты проживания

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Более 380 объектов, которые будут задействованы в период проведения чемпионата мира по футболу, возьмут на особый контроль подразделения МЧС России. Об этом на заседании коллегии ведомства сообщил заместитель министра Владлен Аксенов.

"На особый контроль и учет будет взято 388 объектов, в том числе 77 спортивных объектов, 205 объектов проживания и 106 объектов транспортной инфраструктуры", - уточнил он.

На всех объектах круглосуточно будут дежурить все необходимые подразделения МЧС России. "За каждым объектом будут закреплены ответственные должностные лица от региональных главков МЧС России по субъектам", - сказал Аксенов.

Он также сообщил, что в преддверии чемпионата МЧС в первом полугодии планирует провести 86 комплексных учений по ликвидации возможных ЧС и ЧП техногенного характера на спортивных объектах, объектах транспортной инфраструктуры, размещения гостей и участников чемпионата.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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