МЧС возьмет под особый контроль более 380 объектов ЧМ-2018

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Более 380 объектов, которые будут задействованы в период проведения чемпионата мира по футболу, возьмут на особый контроль подразделения МЧС России. Об этом на заседании коллегии ведомства сообщил заместитель министра Владлен Аксенов.

"На особый контроль и учет будет взято 388 объектов, в том числе 77 спортивных объектов, 205 объектов проживания и 106 объектов транспортной инфраструктуры", - уточнил он.

На всех объектах круглосуточно будут дежурить все необходимые подразделения МЧС России. "За каждым объектом будут закреплены ответственные должностные лица от региональных главков МЧС России по субъектам", - сказал Аксенов.

Он также сообщил, что в преддверии чемпионата МЧС в первом полугодии планирует провести 86 комплексных учений по ликвидации возможных ЧС и ЧП техногенного характера на спортивных объектах, объектах транспортной инфраструктуры, размещения гостей и участников чемпионата.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.